В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года

Очевидный прирост наблюдается в секторе животноводческой продукции. Например, килограмм говядины с начала года вырос в цене примерно на 17 рублей — до 484 рублей, хотя в январе цена составляла 467,6 рубля. Килограмм свинины стал дороже на 35,7 рубля — его цена составляет 360 рублей. Баранина же «подскочила» в цене на 44,2 рубля — до 546,8 рубля за килограмм. На 12 рублей подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы — килограмм обойдется дончанам в 574,1 рубля. Кроме того, на 18,35 рубля выросла стоимость мороженой неразделанной рыбы, за килограмм которой в сентябре придется отдать 227,74 рубля.