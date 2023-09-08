В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Накануне, 7 сентября, Ростовстат опубликовал очередной отчет о среднем уровне цен на товары и услуги в Ростовской области. Редакция RostovGazeta решила изучить данные, чтобы выяснить, какие категории товаров значительно подорожали с января 2023 года.
Очевидный прирост наблюдается в секторе животноводческой продукции. Например, килограмм говядины с начала года вырос в цене примерно на 17 рублей — до 484 рублей, хотя в январе цена составляла 467,6 рубля. Килограмм свинины стал дороже на 35,7 рубля — его цена составляет 360 рублей. Баранина же «подскочила» в цене на 44,2 рубля — до 546,8 рубля за килограмм. На 12 рублей подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы — килограмм обойдется дончанам в 574,1 рубля. Кроме того, на 18,35 рубля выросла стоимость мороженой неразделанной рыбы, за килограмм которой в сентябре придется отдать 227,74 рубля.
Более того, незамеченным мимо дончан прошел очередной рост цен на сахар. Если в январе килограммовую пачку можно было приобрести за 60 рублей, то теперь его цена составляет 71,62 рубля — это почти 19,4% прироста стоимости. А вот белокочанная капуста подорожала почти в два раза, цены на нее поднялись с 27,2 до 44,4 рубля за килограмм, что частично можно объяснить сезонностью.
Ранее цены на курицу достигли исторического максимума в Ростовской области.