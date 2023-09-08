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Published Сегодня, 11:29

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В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года

В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года

8 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
В Ростовской области назвали категории продовольственных товаров, которые заметно выросли в цене с начала 2023 года, статистику представил Ростовстат.

Накануне, 7 сентября, Ростовстат опубликовал очередной отчет о среднем уровне цен на товары и услуги в Ростовской области. Редакция RostovGazeta решила изучить данные, чтобы выяснить, какие категории товаров значительно подорожали с января 2023 года.

Очевидный прирост наблюдается в секторе животноводческой продукции. Например, килограмм говядины с начала года вырос в цене примерно на 17 рублей — до 484 рублей, хотя в январе цена составляла 467,6 рубля. Килограмм свинины стал дороже на 35,7 рубля — его цена составляет 360 рублей. Баранина же «подскочила» в цене на 44,2 рубля — до 546,8 рубля за килограмм. На 12 рублей подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы — килограмм обойдется дончанам в 574,1 рубля. Кроме того, на 18,35 рубля выросла стоимость мороженой неразделанной рыбы, за килограмм которой в сентябре придется отдать 227,74 рубля.

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Более того, незамеченным мимо дончан прошел очередной рост цен на сахар. Более того, незамеченным мимо дончан прошел очередной рост цен на сахар.
Более того, незамеченным мимо дончан прошел очередной рост цен на сахар.
Фото: 1MI

Более того, незамеченным мимо дончан прошел очередной рост цен на сахар. Если в январе килограммовую пачку можно было приобрести за 60 рублей, то теперь его цена составляет 71,62 рубля — это почти 19,4% прироста стоимости. А вот белокочанная капуста подорожала почти в два раза, цены на нее поднялись с 27,2 до 44,4 рубля за килограмм, что частично можно объяснить сезонностью.

Ранее цены на курицу достигли исторического максимума в Ростовской области.

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