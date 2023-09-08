В Ростовской области усилят меры безопасности в дни выборов в ЗС с 8 сентября

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Напомним, с 8 по 10 сентября жители Ростовской области будут участвовать в выборах депутатов Заксобрания. В эти дни охрану избирательных участков будут обеспечивать более пяти тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОП, участники народных и казачьих дружин.
По словам замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева, в регионе уже разработали маршруты для перевозки бюллетеней, также автомобили и водители, отвечающие за доставку, прошли проверку ГИБДД. Кроме того, на избирательных участках уже установили около тысячи рамочных металлодетекторов, вместе с ними будут применяться и более двух тысяч ручных металлодетекторов.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в дни выборов отменят занятия в части донских школ.