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Published Сегодня, 05:09

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В Ростовской области усилят меры безопасности в дни выборов в ЗС с 8 сентября

В Ростовской области усилят меры безопасности в дни выборов в ЗС с 8 сентября

8 сентября 2023, 05:09
Фото: 1MI
В Ростовской области усилят меры безопасности в дни выборов в ЗС с 8 сентября
В Ростовской области собираются усилить меры безопасности в дни проведения выборов депутатов в Заксобрание региона, об этом сообщили на портале донского правительства.

Напомним, с 8 по 10 сентября жители Ростовской области будут участвовать в выборах депутатов Заксобрания. В эти дни охрану избирательных участков будут обеспечивать более пяти тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОП, участники народных и казачьих дружин.

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По словам замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева, в регионе уже разработали маршруты для перевозки бюллетеней, также автомобили и водители, отвечающие за доставку, прошли проверку ГИБДД. Кроме того, на избирательных участках уже установили около тысячи рамочных металлодетекторов, вместе с ними будут применяться и более двух тысяч ручных металлодетекторов.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в дни выборов отменят занятия в части донских школ.

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