В Ростовской области усилят меры безопасности в дни выборов в ЗС с 8 сентября

По словам замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева, в регионе уже разработали маршруты для перевозки бюллетеней, также автомобили и водители, отвечающие за доставку, прошли проверку ГИБДД. Кроме того, на избирательных участках уже установили около тысячи рамочных металлодетекторов, вместе с ними будут применяться и более двух тысяч ручных металлодетекторов.