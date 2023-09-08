В Ростовской области задержали группу мошенников, прикидывающихся риэлторами

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Полицейские получили заявления от пяти граждан, которые стали жертвами мошенников и потеряли более 25 тысяч рублей. Все потерпевшие стали жертвами одной и той же преступной схемы.
По предварительной информации, пострадавшие от действий мошенников искали для себя жилье через известные интернет-сервисы и находили объявления о продаже интересующих их квартир, размещенные злоумышленниками. Дончане притворялись риэлторами и предлагали «забронировать» квартиру с помощью предоплаты, чтобы потенциальная жертва не упустила выгодное предложение. После того как предоплата поступала на счета мошенников, те переставали выходить на связь.
В итоге полицейским удалось задержать троих подозреваемых, все они являются жителями Гуково, им от 24 до 32 лет. В домах и гараже подозреваемых обнаружили SIM-карты с банковскими картами, мобильными телефонами и ноутбуками, которые могли использовать для реализации своего преступного замысла.
«Аферисты регулярно меняли сим-карты, чтобы обманутые граждане не смогли выйти с ними на связь», — сказано в сообщении.
В настоящий момент полиция пытается установить причастность подозреваемых к другим эпизодам преступлений, в отношении мужчин возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Ранее мошенники в Ростовской области обманули около 800 граждан.