В Ростовской области задержали группу мошенников, прикидывающихся риэлторами

По предварительной информации, пострадавшие от действий мошенников искали для себя жилье через известные интернет-сервисы и находили объявления о продаже интересующих их квартир, размещенные злоумышленниками. Дончане притворялись риэлторами и предлагали «забронировать» квартиру с помощью предоплаты, чтобы потенциальная жертва не упустила выгодное предложение. После того как предоплата поступала на счета мошенников, те переставали выходить на связь.