В Туве уволили двух высокопоставленных чиновников из-за ДТП

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:35
Глава Тывы, Владислав Ховалыг, объявил о том, что он отстраняет от должности министра лесного хозяйства и природопользования республики и руководителя региональной Авиалесохраны.
Сегодня утром водитель, работающий на подчиненное им учреждение, был виновником ДТП, в результате которого погибло пять человек.
По предварительным данным полиции, водитель грузовика находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Количество алкоголя в его крови превышало норму в пять раз.
Чиновники были уволены из-за недостаточного обеспечения дисциплины и контроля в учреждении, которое было им доверено.
Владислав Ховалыг объявил о создании специальной правительственной комиссии, которая проведет проверки в государственных учреждениях республики, чтобы убедиться в соблюдении правил предрейсовых осмотров и состояния техники.