rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Туве уволили двух высокопоставленных чиновников из-за ДТП

8 сентября 2023, 05:29
В Туве были сняты с должностей два высокопоставленных чиновника из-за дорожно-транспортного происшествия.

Глава Тывы, Владислав Ховалыг, объявил о том, что он отстраняет от должности министра лесного хозяйства и природопользования республики и руководителя региональной Авиалесохраны.

Сегодня утром водитель, работающий на подчиненное им учреждение, был виновником ДТП, в результате которого погибло пять человек.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Количество алкоголя в его крови превышало норму в пять раз.

Чиновники были уволены из-за недостаточного обеспечения дисциплины и контроля в учреждении, которое было им доверено.

Владислав Ховалыг объявил о создании специальной правительственной комиссии, которая проведет проверки в государственных учреждениях республики, чтобы убедиться в соблюдении правил предрейсовых осмотров и состояния техники.

Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Вчера, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Вчера, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Вчера, 14:38
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург
Вчера, 14:34
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Вчера, 14:25
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Вчера, 15:12