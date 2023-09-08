Ветеран ВОВ и молодежь отдали голоса на выборах в донской парламент

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В первый день выборов на севере Дона проголосовал ветеран Великой Отечественной войны, родовой казак Николай Павлович Шпинев.
Волеизъявление происходило на дому в силу почтенного возраста фронтовика. Он отметил, что выборы для него означают надежду.
«Каждые выборы — это новый виток в истории нашего региона. От нашего участия зависит, как дальше будет развиваться наше общество. Поэтому очень важно проголосовать», — поделился ветеран.
Николай Павлович на фронт отправился в 16-летнем возрасте. Награжден орденом Отечественной войны I-й и II-й степеней, медалью «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Украины», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 года».
Вместе со старшим поколением голосует и донская молодежь. По словам экспертов, интерес молодого поколения к событиям общегосударственного и местного масштабов способствует созданная система молодежной политики, основанной на интересах самих детей и подростков. Например, на стремление быть сопричастными к важным событиям.
«Сегодня существуют различные формы молодежного самоуправления, в частности, школьные, студенческие советы, молодежные парламенты», — поясняет декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, д. э. н. Татьяна Черкасова.
Например, в первый день голосования избирательные участки посетили многие представители движения «Молодая Гвардия Единой России».
«Считаю, что выборы — это очень эффективный, а главное, доступный и простой способ участия граждан в политической жизни страны. И мы обязательно должны использовать эту возможность, потому что так мы влияем на то, каким будет наше общее будущее», — прокомментировала руководитель Морозовского местного отделения организации Мария Ветошнова.
Добавим, по информации областной Избирательной комиссии, принять участие в голосовании с 8 по 10 сентября могут более 3 млн избирателей, из которых более 70 тысяч — это впервые голосующие.