Ветеран ВОВ и молодежь отдали голоса на выборах в донской парламент

«Считаю, что выборы — это очень эффективный, а главное, доступный и простой способ участия граждан в политической жизни страны. И мы обязательно должны использовать эту возможность, потому что так мы влияем на то, каким будет наше общее будущее», — прокомментировала руководитель Морозовского местного отделения организации Мария Ветошнова.