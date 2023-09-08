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Published Сегодня, 17:44

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Updated Сегодня, 17:47

Власти Ростовской области попросили штаб ЮВО дать мобилизованным обещанный отпуск

Власти Ростовской области попросили штаб ЮВО дать мобилизованным обещанный отпуск

8 сентября 2023, 17:44
Фото: 1MI
Власти Ростовской области попросили штаб ЮВО дать мобилизованным обещанный отпуск
Жители Ростовской области поинтересовались у властей, когда мобилизованным дадут обещанный отпуск, ответ они получили в Telegram-канале Василия Голубева.

Накануне губернатор Василий Голубев проводил прямую линию с местными жителями. Свои вопрос он предложил им задавать в комментариях в Telegram-канале.

Пожалуй, самым популярным оказался вопрос об отпуске мобилизованных. Жены бойцов просили Голубева посодействовать в возвращении военнослужащих домой для заслуженного отпуска.

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«Наши мужчины уже почти год находятся в зоне СВО. Все устали морально и физически. Когда будет замена?» — спросила местная жительница. Официальный представитель правительства Ростовской области ответил ей, что вопрос демобилизации находится в компетенции Минобороны.

«Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком», — говорится в ответе властей.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации.

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