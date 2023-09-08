Власти Ростовской области попросили штаб ЮВО дать мобилизованным обещанный отпуск

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Накануне губернатор Василий Голубев проводил прямую линию с местными жителями. Свои вопрос он предложил им задавать в комментариях в Telegram-канале.
Пожалуй, самым популярным оказался вопрос об отпуске мобилизованных. Жены бойцов просили Голубева посодействовать в возвращении военнослужащих домой для заслуженного отпуска.
«Наши мужчины уже почти год находятся в зоне СВО. Все устали морально и физически. Когда будет замена?» — спросила местная жительница. Официальный представитель правительства Ростовской области ответил ей, что вопрос демобилизации находится в компетенции Минобороны.
«Руководством области направлено ходатайство командованию Южного военного округа о предоставлении отпусков уроженцам Ростовской области, призванным в рамках частичной мобилизации в соответствии с графиком», — говорится в ответе властей.
Ранее эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации.