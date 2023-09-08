Жители Таганрога остались без воды 8 сентября

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Жители центральных улиц Таганрога остались без воды 8 сентября. В водоканале объяснили это производственными работами на улице Энгельса, 49.
Ограничения коснулись, в частности, улиц Ломакина, К.Либкнехта и переулка Смирновского и других центральных улиц Таганрога.
Завершить работы коммунальные службы обещают к 22.00 мск. После того как специалисты закончат устранение всех неполадок, вода вернётся в дома местных жителей.
Тем временем в Ростове на Северном почти целый день текла холодная вода по улице.