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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Водоснабжение частично ограничено в Таганроге

Жители Таганрога остались без воды 8 сентября

8 сентября 2023, 16:46
Фото: 1MI
Водоснабжение частично ограничено в Таганроге
Водоснабжение частично ограничено в Таганроге, об этом сообщил местный водоканал.

Жители центральных улиц Таганрога остались без воды 8 сентября. В водоканале объяснили это производственными работами на улице Энгельса, 49.

Ограничения коснулись, в частности, улиц Ломакина, К.Либкнехта и переулка Смирновского и других центральных улиц Таганрога.

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Завершить работы коммунальные службы обещают к 22.00 мск. После того как специалисты закончат устранение всех неполадок, вода вернётся в дома местных жителей.

Тем временем в Ростове на Северном почти целый день текла холодная вода по улице.

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