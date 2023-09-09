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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Ростовской области, как и во всей России, зафиксирован рост цен на апельсины

Апельсины рекордно подорожали в Ростовской области

9 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
В Ростовской области, как и во всей России, зафиксирован рост цен на апельсины
В Ростовской области, как и во всей России, зафиксирован рост цен на апельсины, пишут «Новые известия».

Во всех регионах России наблюдается рекордный рост цен на апельсины. За год они выросли в цене на 71%. Это рекорд с начала века для этого времени года.

В августе апельсины подорожали на 21%. Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций.

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Сезонное повышение цен на апельсины, как правило, происходит с августа по октябрь. Однако даже в осенний период таких показателей, как сейчас, не фиксировалось, отмечают эксперты.

По всей видимости, индексация цен на апельсины, как и на другие импортные фрукты, связана с ослаблением рубля.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года.

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