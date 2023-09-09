Апельсины рекордно подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Во всех регионах России наблюдается рекордный рост цен на апельсины. За год они выросли в цене на 71%. Это рекорд с начала века для этого времени года.
В августе апельсины подорожали на 21%. Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций.
Сезонное повышение цен на апельсины, как правило, происходит с августа по октябрь. Однако даже в осенний период таких показателей, как сейчас, не фиксировалось, отмечают эксперты.
По всей видимости, индексация цен на апельсины, как и на другие импортные фрукты, связана с ослаблением рубля.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года.