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Член Избиркома от КПРФ ударила дверью члена ТИК от «Коммунистов России» в Ростове

Члена ТИК на избирательном участке в Ростове ударили дверью машины

9 сентября 2023, 05:00
Фото: 1MI
Член Избиркома от КПРФ ударила дверью члена ТИК от «Коммунистов России» в Ростове
Скандал разгорелся на одном из избирательных участков в Ростове, там одного из членов ТИК ударили дверью автомобиля, пишет «Дон 24».

В Ростове на избирательном участке №1849 разгорелся политический скандал. Там общественница, член Избирательной комиссии Ростовской области Татьяна Крашенникова якобы ударила дверью автомобиля члена ТИК от одной из партий Татьяну Виноградову. На место приехала полиция, у свидетелей инцидента берут показания.

Напомним, что в Ростовской области с 8 по 10 сентября проходят выборы в Заксобрание региона. Утром 8 сентября в 08.00 мск открылись 2,5 тысячи избирательных участков. Жителям региона предстоит выбрать 146 депутатов, включая депутатов Заксобрания Ростовской области.

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Ранее в Избиркоме Ростовской области прокомментировали скандал с главой ТИК Колупаевым.

Фото: телеграм-канал «Ростов Политический»
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