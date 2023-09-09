Члена ТИК на избирательном участке в Ростове ударили дверью машины

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В Ростове на избирательном участке №1849 разгорелся политический скандал. Там общественница, член Избирательной комиссии Ростовской области Татьяна Крашенникова якобы ударила дверью автомобиля члена ТИК от одной из партий Татьяну Виноградову. На место приехала полиция, у свидетелей инцидента берут показания.
Напомним, что в Ростовской области с 8 по 10 сентября проходят выборы в Заксобрание региона. Утром 8 сентября в 08.00 мск открылись 2,5 тысячи избирательных участков. Жителям региона предстоит выбрать 146 депутатов, включая депутатов Заксобрания Ростовской области.