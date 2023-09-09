Депутат Картаполов рассказал, нужна ли новая волна мобилизации в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России сейчас нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Вопрос остро стоит в стране, так как в сентябре должна произойти ротация военных, ушедших на фронт по мобилизации год назад.
Картаполов заявил, что их заменят военнослужащие, набранные Минобороны по контракту. «Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация», — приводит слова депутата Lenta.
Ранее власти Ростовской области попросили руководство ЮВО дать мобилизованным обещанный отпуск.