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Updated Сегодня, 15:07

В Госдуме заявили, нужна ли мобилизация для ротации бойцов из Ростовской области

Депутат Картаполов рассказал, нужна ли новая волна мобилизации в Ростовской области

9 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI
В Госдуме заявили, нужна ли мобилизация для ротации бойцов из Ростовской области
В Ростовской области для ротации мобилизованных будут использовать военнослужащих, набранных ранее по контракту, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России сейчас нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Вопрос остро стоит в стране, так как в сентябре должна произойти ротация военных, ушедших на фронт по мобилизации год назад.

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Картаполов заявил, что их заменят военнослужащие, набранные Минобороны по контракту. «Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация», — приводит слова депутата Lenta.

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