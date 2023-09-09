«Доходит до панических атак»: ростовчане пожаловались на сбой GPS после атаки БПЛА

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове функционировала геоинформационная система с информацией о ведомствах, которые ведут прием граждан. Чтобы узнать, куда обратиться для решения проблемных ситуаций, можно использовать функцию «Зона ответственности». Для этого на карте нужно увеличить интересующий участок. Соответствующее приложение, позволяющее оперативно получить эти сведения, можно скачать на телефон.