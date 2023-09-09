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Горожане пожаловались на плохо работающие навигаторы в Ростове

«Доходит до панических атак»: ростовчане пожаловались на сбой GPS после атаки БПЛА

9 сентября 2023, 16:16
Фото: 1MI
Горожане пожаловались на плохо работающие навигаторы в Ростове

Горожане пожаловались на сбой GPS в центре Ростова после атаки беспилотников

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди жалуются на сбой в работе навигаторов в центре Ростова. По их словам, водители серьезно паникуют, а пассажиры не понимают, что происходит.

Маршрут перестраивается

По словам обратившихся в редакцию горожан, проблема с навигацией в центре Ростова была обнаружена вчера — 8 сентября 2023 года.

«Навигатор внезапно показал водителю, что машина находится совсем в другом месте и перестроил маршрут. Минут через пять работа навигатора восстановилась. Но потом маршрут сбивался снова и снова», — отмечают ростовчане.

Люди жалуются, что одних водителей сбой в навигации приводит к панике, других и вовсе вгоняет в ступор. В качестве примера горожане рассказали о поведении начинающего таксиста — женщины на дороге.

«Ее практически колотило, она была в ужасе, не понимая, что произошло, и почему навигатор вдруг перестроил маршрут. На сложном участке дороги навигатор ей показал, что надо разворачиваться и ехать в обратную сторону», — вспоминают пассажиры такси.

По их словам, минут через пять маршрут снова был перестроен. И такое продолжалось постоянно, каждые пять-десять минут.

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Почему не работает навигатор в Ростове

Корреспондент RostovGazeta пообщался с таксистами Ростова. Они тоже обратили внимание на сбой навигации по городу.

«Да все понятно. Все же знают, что творится в мире», — комментирует ситуацию таксист с большим стажем работы, попросивший не публиковать его данные.

Собеседник добавляет, что проблемы с навигацией ростовские таксисты ощутили сразу. И в районе военного аэродрома на Военведе, и возле штаба на Пушкинской. «Неважнецки», по оценкам таксистов, стал работать навигатор и на проспекте Буденновском.

Проблемы с навигацией ростовские таксисты ощутили сразу. Проблемы с навигацией ростовские таксисты ощутили сразу.
Проблемы с навигацией ростовские таксисты ощутили сразу.
Фото: 1MI

«Сигнал GPS глушат в Ростове после прилетов на Пушкинской, — высказывает мнение таксист Алексей. — Это как в Москве. Слышал, что там навигаторы еще с мая практически перестали работать».

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Ошибки в геолокации

Побывавшие в Москве ростовчане подтверждают, что сбой в работе навигаторов столичные водители наблюдают с мая 2023 года.

«Скорее всего на это оказывают влияние средства радиоэлектронной борьбы. Они же для безопасности глушат сигналы со спутников», — полагают ростовчане.

Собеседники подчеркивают, что при передвижении по окраинам столицы проблем с навигатором не возникает. Но, как только машина въезжает в центр, системы навигации полностью перестают работать.

Эксперты разъясняют, что ошибки в определении геопозиции навигатором связаны со сбоями GPS. Причем эти сбои затрагивают не только системы навигаторов. В целом они могут сказаться на работе многих устройств. Например, фитнес-браслетов.

По словам экспертов, это происходит потому, что сервис перестает правильно распознавать полученный со спутника сигнал. Из-за этого в приложения на гаджеты пользователей поступают ошибочные данные.

Что делать

Ростовчане подозревают, что из-за неточности геолокации в городе может возникнуть ряд проблем. Таксистам станет сложнее искать клиентов, сделавших заказ машины. Водители не смогут полноценно ориентироваться. Также сложности возникнут и у пользователей каршеринга, и у простых ростовчан.

Жители Ростова по достоинству оценили и активно пользовались возможностями современных смартфонов. За считанные минуты пешеходы могли получить построенный маршрут в нужное место. Выяснить, что находится поблизости, и как быстрее туда добраться. Посмотреть, долго ли ждать нужный номер автобуса на остановке.

Сегодня от большинства удобных советов гаджетов, вероятнее всего, придется отказаться. Однако если это гарантирует ростовчанам безопасность, то придется мирится с подобными неудобствами.

Официальных разъяснений по вопросу работы систем навигации пока не поступало. Ни от столичных властей, ни от властей Ростовской области.

Информация будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове функционировала геоинформационная система с информацией о ведомствах, которые ведут прием граждан. Чтобы узнать, куда обратиться для решения проблемных ситуаций, можно использовать функцию «Зона ответственности». Для этого на карте нужно увеличить интересующий участок. Соответствующее приложение, позволяющее оперативно получить эти сведения, можно скачать на телефон.

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