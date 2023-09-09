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Из-за аварии на трубе в Новошахтинске десятки населенных пунктов остались без воды

Два города и несколько сел в Ростовской области остались без воды из-за аварии

9 сентября 2023, 17:31
Фото: 1MI
Из-за аварии на трубе в Новошахтинске десятки населенных пунктов остались без воды
Из-за аварии на трубе в Новошахтинске десятки населенных пунктов остались без воды, сообщает водоканал Ростовской области.

Авария произошла на водоводе в Новошахтинске 9 сентября. Из-за ремонтных работ коммунальные службы ограничили водоснабжение сразу в нескольких близлежащих населенных пунктах.

Так, воды нет в городах Шахты и Новошахтинск. Также водоснабжение ограничено в нескольких поселках Октябрьского района, среди них Майский, Южный, Кирова, Каменоломни, Казачьи Лагери, Новосветловский, а также хутора Калиновка, Новопавловка, Новогригорьевка и Ильичевка.

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Для местных жителей организован подвоз воды по заявкам.

Точных сроков устранения неполадок на водоводе специалисты пока не дают.

Ранее сообщалось, что водоснабжение больше, чем на сутки ограничат сразу в нескольких СНТ Ростова.

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