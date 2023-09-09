Два города и несколько сел в Ростовской области остались без воды из-за аварии

Так, воды нет в городах Шахты и Новошахтинск. Также водоснабжение ограничено в нескольких поселках Октябрьского района, среди них Майский, Южный, Кирова, Каменоломни, Казачьи Лагери, Новосветловский, а также хутора Калиновка, Новопавловка, Новогригорьевка и Ильичевка.