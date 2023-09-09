Два города и несколько сел в Ростовской области остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Авария произошла на водоводе в Новошахтинске 9 сентября. Из-за ремонтных работ коммунальные службы ограничили водоснабжение сразу в нескольких близлежащих населенных пунктах.
Так, воды нет в городах Шахты и Новошахтинск. Также водоснабжение ограничено в нескольких поселках Октябрьского района, среди них Майский, Южный, Кирова, Каменоломни, Казачьи Лагери, Новосветловский, а также хутора Калиновка, Новопавловка, Новогригорьевка и Ильичевка.
Для местных жителей организован подвоз воды по заявкам.
Точных сроков устранения неполадок на водоводе специалисты пока не дают.
Ранее сообщалось, что водоснабжение больше, чем на сутки ограничат сразу в нескольких СНТ Ростова.