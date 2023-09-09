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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В станице Багаевской в Ростовской области 15 сентября состоится фестиваль "Донская уха"

Фестиваль «Донская уха» пройдет в Ростовской области 15 сентября

9 сентября 2023, 11:42
Фото: Правительство Ростовской области
В станице Багаевской в Ростовской области 15 сентября состоится фестиваль "Донская уха"
В станице Багаевской в Ростовской области 15 сентября состоится фестиваль «Донская уха», сообщили местные власти.

В пятницу, 15 сентября, в станице Багаевской состоится празднование 375-летия со дня ее основания. В рамках него пройдет гастрономический фестиваль «Донская уха».

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Посетить мероприятие можно в центральном парке станицы. Там развернут специальные площадки, на которых повара продемонстрируют искусство приготовления ухи. Гости смогут бесплатно попробовать блюдо, узнать секретные рецепты, а также выбрать лучшего повара.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки организованы сегодня в трех городах Ростовской области.

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