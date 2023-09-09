Фестиваль «Донская уха» пройдет в Ростовской области 15 сентября

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В пятницу, 15 сентября, в станице Багаевской состоится празднование 375-летия со дня ее основания. В рамках него пройдет гастрономический фестиваль «Донская уха».
Посетить мероприятие можно в центральном парке станицы. Там развернут специальные площадки, на которых повара продемонстрируют искусство приготовления ухи. Гости смогут бесплатно попробовать блюдо, узнать секретные рецепты, а также выбрать лучшего повара.
Напомним, сельскохозяйственные ярмарки организованы сегодня в трех городах Ростовской области.