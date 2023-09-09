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Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

9 сентября 2023, 05:49
Фото: Midjourney
Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
Какие меры нужно предпринять для предотвращения атак БПЛА на мирную инфраструктуру Ростовской области, рассказал заслуженный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Так, по мнению Попова, необходимо внедрять систематические меры для борьбы с беспилотниками. Системы ПВО должны быть у крупных административно-хозяйственных объединений, отметил военный в интервью 161.ру.

Однако, Попов подчеркнул, что это будет весьма затратно. Поскольку нужно будет прикрывать такими системами целые города, заводы и прочие важные объекты инфраструктуры.

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«Но можно решить это с помощью какого-то нового закона о распределении сил и средств двойного назначения», — заявил Попов.

Напомним, 7 сентября власти региона сообщили о работе ПВО, которая сбила два беспилотника. Осколки одного из них упали в центре Ростова. В результате были повреждены здания и автомобили, а также произошел пожар. У домов были выбиты стекла. Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

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