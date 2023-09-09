Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

Напомним, 7 сентября власти региона сообщили о работе ПВО, которая сбила два беспилотника. Осколки одного из них упали в центре Ростова. В результате были повреждены здания и автомобили, а также произошел пожар. У домов были выбиты стекла. Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.