Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Так, по мнению Попова, необходимо внедрять систематические меры для борьбы с беспилотниками. Системы ПВО должны быть у крупных административно-хозяйственных объединений, отметил военный в интервью 161.ру.
Однако, Попов подчеркнул, что это будет весьма затратно. Поскольку нужно будет прикрывать такими системами целые города, заводы и прочие важные объекты инфраструктуры.
«Но можно решить это с помощью какого-то нового закона о распределении сил и средств двойного назначения», — заявил Попов.
Напомним, 7 сентября власти региона сообщили о работе ПВО, которая сбила два беспилотника. Осколки одного из них упали в центре Ростова. В результате были повреждены здания и автомобили, а также произошел пожар. У домов были выбиты стекла. Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.