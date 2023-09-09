Главный тренер ФК «Ростов» Карпин высказался о патриотизме среди футболистов

Тренер добавил, что также не осуждает игроков, отдавших предпочтение чемпионатам в других странах. «Если кто-то хочет попробовать себя в другом чемпионате — поедет. Кому-то плевать на деньги, а кто-то до них жаден», — заключил тренер.