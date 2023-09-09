Главный тренер ФК «Ростов» Карпин высказался о патриотизме среди футболистов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов о патриотизме среди футболистов. Он заявил, что быть патриотом в большей или меньшей степени — абсолютно нормально.
«Вы думаете, что в нашем поколении все были за Родину, за Сталина? Везде — кто-то в большей степени патриот, кто-то — в меньшей. Это нормально», — приводит слова Карпин «КП — спорт».
Тренер добавил, что также не осуждает игроков, отдавших предпочтение чемпионатам в других странах. «Если кто-то хочет попробовать себя в другом чемпионате — поедет. Кому-то плевать на деньги, а кто-то до них жаден», — заключил тренер.
Ранее Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось обыграть «Локомотив».