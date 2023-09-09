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Главный тренер ФК "Ростов" Карпин высказался о патриотизме среди футболистов

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин высказался о патриотизме среди футболистов

9 сентября 2023, 14:07
Фото: РФС
Главный тренер ФК "Ростов" Карпин высказался о патриотизме среди футболистов
Быть патриотом в большей или меньшей степени — абсолютно нормально, заявил главный тренер ФК «Ростов» и Сборной России по футболу Валерий Карпин.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов о патриотизме среди футболистов. Он заявил, что быть патриотом в большей или меньшей степени — абсолютно нормально.

«Вы думаете, что в нашем поколении все были за Родину, за Сталина? Везде — кто-то в большей степени патриот, кто-то — в меньшей. Это нормально», — приводит слова Карпин «КП — спорт».

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Тренер добавил, что также не осуждает игроков, отдавших предпочтение чемпионатам в других странах. «Если кто-то хочет попробовать себя в другом чемпионате — поедет. Кому-то плевать на деньги, а кто-то до них жаден», — заключил тренер.

Ранее Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось обыграть «Локомотив».

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