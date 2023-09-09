Голубев рассказал, когда дороги Ростовской области избавят от перегруженных фур

Кроме того, Голубев также заявил, что для решения проблемы плохих дорог, которые портят перегруженные грузовики, могут установить перехватывающие стоянки. Подобные стоянки предназначены для того, чтобы водитель мог оставить свой транспорт и пересесть на другой.