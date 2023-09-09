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Более 10 пунктов весового контроля для грузовиков появятся в Ростовской области

Голубев рассказал, когда дороги Ростовской области избавят от перегруженных фур

9 сентября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Более 10 пунктов весового контроля для грузовиков появятся в Ростовской области
Новые стационарные пункты весогабаритного контроля будут установлены в Ростовской области для решения проблемы с плохими дорогами, сообщил глава региона Василий Голубев во время «Прямой линии».

Губернатор не назвал точное количество таких пунктов. Ожидается, что их будет около 11. Они будут установлены до конца текущего года.

Кроме того, Голубев также заявил, что для решения проблемы плохих дорог, которые портят перегруженные грузовики, могут установить перехватывающие стоянки. Подобные стоянки предназначены для того, чтобы водитель мог оставить свой транспорт и пересесть на другой.

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Первая стоянка может в скором времени быть построена на 1-й Луговой. Глава региона подчеркнул, что администрация Ростова уже постановила, что на этом месте будет стоянка для фур.

Напомним, власти Ростовской области планируют привести в нормативное состояние около тысячи дорог в регионе в ближайшие годы. При этом самыми активными в этом плане будут 2024 и 2025 годы.

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