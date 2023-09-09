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Published Сегодня, 16:05

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Updated Сегодня, 16:07

В Ростовской области разыскивают 25-летнего Ивана Аноприева

Из воинской части в Ростовской области пропал отправившийся на СВО заключенный

9 сентября 2023, 16:05
Фото: 1MI
В Ростовской области разыскивают 25-летнего Ивана Аноприева
В Ростовской области разыскивают 25-летнего Ивана А., он пропал из воинской части в Персиановском, пишет"Новочеркасские ведомости».

Издание сообщает, что в Ростовской области разыскивают 25-летнего заключенного Ивана, отправившегося на СВО. Молодой человек, предположительно, пропал из воинской части в Персиановском, недалеко от Новочеркасска.

На связь с близкими парень до сих пор не выходил. «Новочеркасские ведомости» пишут, что наказание молодой человек отбывал в Курганской области. После подписания контракта Иван оказался в Ростовской области, чтобы пройти обучение перед отправкой на фронт.

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Среди отличительных примет его — две татуировки. В районе сердца набита четвертая группа крови, а на плече — икона.

Вместе с тем официальных подробностей об исчезновении Аноприева до сих пор не поступало. Информация требует уточнения.

Напомним, почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе.

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