Из воинской части в Ростовской области пропал отправившийся на СВО заключенный

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Издание сообщает, что в Ростовской области разыскивают 25-летнего заключенного Ивана, отправившегося на СВО. Молодой человек, предположительно, пропал из воинской части в Персиановском, недалеко от Новочеркасска.
На связь с близкими парень до сих пор не выходил. «Новочеркасские ведомости» пишут, что наказание молодой человек отбывал в Курганской области. После подписания контракта Иван оказался в Ростовской области, чтобы пройти обучение перед отправкой на фронт.
Среди отличительных примет его — две татуировки. В районе сердца набита четвертая группа крови, а на плече — икона.
Вместе с тем официальных подробностей об исчезновении Аноприева до сих пор не поступало. Информация требует уточнения.
Напомним, почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе.