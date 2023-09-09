Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:19
В понедельник, 11 сентября, электричества не будет на улицах Набережная, Судостроительная, Циолковского, Петрозаводская, в переулках Аэроклубовский и Корабельный. Также это касается улиц Дранко, Коровкина, Зенитчиков, переулка Гвардейский и Доломановский.
Во вторник ограничения введут по улицам 2-я Володарского, Магнитогорская, Судостроительная, переулкам Аэроклубовский и Ярошенко. В среду обесточат улицы Вавилова, Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева, Мелитопольская, Пугачева, Экономическая, Самоходный и Грисенко.
В четверг света не будет на улицах Рябышева, Черевичкина, в переулках, Клавишный, Александровский спуск, Водопроводный, Ветреный. В пятницу это коснется переулка Суздальский.
Ранее поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове.