rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:14

Published Сегодня, 02:14

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября

9 сентября 2023, 02:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе жители нескольких улиц будут оставаться без электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 11 сентября, электричества не будет на улицах Набережная, Судостроительная, Циолковского, Петрозаводская, в переулках Аэроклубовский и Корабельный. Также это касается улиц Дранко, Коровкина, Зенитчиков, переулка Гвардейский и Доломановский.

Во вторник ограничения введут по улицам 2-я Володарского, Магнитогорская, Судостроительная, переулкам Аэроклубовский и Ярошенко. В среду обесточат улицы Вавилова, Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева, Мелитопольская, Пугачева, Экономическая, Самоходный и Грисенко.

В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества
Узнать подробнее

В четверг света не будет на улицах Рябышева, Черевичкина, в переулках, Клавишный, Александровский спуск, Водопроводный, Ветреный. В пятницу это коснется переулка Суздальский.

Ранее поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове.

Читайте также:
В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричестваЖители Западного остались без электричества из-за аварии на линияхЖители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Улицы#Ростов#Технические работы#Понедельник#Вторник#Среда#Пятница#Четверг
Подпишитесь
В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА
Вчера, 14:00
Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала
Вчера, 14:23
Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске
Вчера, 16:57
Новую комету Нишимура смогут увидеть жители Ростовской области 18 сентября
Вчера, 15:50
Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове
Вчера, 16:35
«Сокрушительный удар»: житель Таганрога умер от побоев на улице посреди бела дня
Вчера, 16:41