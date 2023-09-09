Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября

В понедельник, 11 сентября, электричества не будет на улицах Набережная, Судостроительная, Циолковского, Петрозаводская, в переулках Аэроклубовский и Корабельный. Также это касается улиц Дранко, Коровкина, Зенитчиков, переулка Гвардейский и Доломановский.