Министерство природы выясняет причины массовой гибели птиц в Ростовской области

Специалисты министерства природы Ростовской области озаботились причиной массовой гибели птиц на озере Маныч-Гудило в Сальском районе. Ранее трупах птиц на берегу водоема сообщали местные жители. Они обращали внимание, что некоторые из пернатых занесены в Красную книгу.