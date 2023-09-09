Министерство природы выясняет причины массовой гибели птиц в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Специалисты министерства природы Ростовской области озаботились причиной массовой гибели птиц на озере Маныч-Гудило в Сальском районе. Ранее трупах птиц на берегу водоема сообщали местные жители. Они обращали внимание, что некоторые из пернатых занесены в Красную книгу.
Чиновники заявили, что эксперты уже отобрали патологический материал и направили его в лабораторию для проведения исследований и установления причин гибели птиц.
Ранее эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел.