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Специалисты выясняют причину массовой гибели птиц в Ростовской области

Министерство природы выясняет причины массовой гибели птиц в Ростовской области

9 сентября 2023, 15:34
Фото: 1MI
Специалисты выясняют причину массовой гибели птиц в Ростовской области
Специалисты выясняют причину массовой гибели птиц на озере Маныч-Гудило в Ростовской области, сообщили в региональном министерстве природы.

Специалисты министерства природы Ростовской области озаботились причиной массовой гибели птиц на озере Маныч-Гудило в Сальском районе. Ранее трупах птиц на берегу водоема сообщали местные жители. Они обращали внимание, что некоторые из пернатых занесены в Красную книгу.

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Чиновники заявили, что эксперты уже отобрали патологический материал и направили его в лабораторию для проведения исследований и установления причин гибели птиц.

Ранее эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел.

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