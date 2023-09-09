Молодую женщину, нуждающуюся в помощи врачей, две недели ищут в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Волгодонске Ростовской области пропала 37-летняя Дарья Микита. О ее местонахождении ничего не известно с 29 августа. Женщина нуждается в помощи врачей, поэтому найти ее нужно как можно скорее.
Во что была одета Дарья в день исчезновения, неизвестно. Ее рост составляет 165 сантиметров. У пропавшей плотное телосложение, темно-каштановые волосы и зеленые глаза.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дарьи, просят обратиться в полицию или к волонтерам.
Напомним, почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе.