rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

37-летнюю Дарью Микита почти две недели разыскивают в Волгодонске Ростовской области

Молодую женщину, нуждающуюся в помощи врачей, две недели ищут в Ростовской области

9 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
37-летнюю Дарью Микита почти две недели разыскивают в Волгодонске Ростовской области
37-летнюю Дарью Микита почти две недели разыскивают в Волгодонске Ростовской области, сообщили волонтеры поискового движения «ЛизаАлерт».

В Волгодонске Ростовской области пропала 37-летняя Дарья Микита. О ее местонахождении ничего не известно с 29 августа. Женщина нуждается в помощи врачей, поэтому найти ее нужно как можно скорее.

Во что была одета Дарья в день исчезновения, неизвестно. Ее рост составляет 165 сантиметров. У пропавшей плотное телосложение, темно-каштановые волосы и зеленые глаза.

Пропавшая Дарья МикитаПропавшая Дарья Микита
Пропавшая Дарья Микита
Фото: "ЛизаАлерт"

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дарьи, просят обратиться в полицию или к волонтерам.

Напомним, почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе.

Читайте также:
Молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в РостовеЖителя Ставрополья около двух недель не могут найти в Ростовской областиПочти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе
#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Полиция#Происшествие#"ЛизаАлерт" в Ростовской области#Пропавшие без вести в Ростовской области
Подпишитесь
«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской области
Сегодня, 08:53
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября
Сегодня, 02:14
Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов
Сегодня, 02:37
Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября
Сегодня, 03:05
Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
Сегодня, 05:49
В Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту
Сегодня, 06:19