На выборах в парламент региона голосуют известные дончане

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В числе избирателей есть известные жители области, которые трудятся в общественно-политической сфере, медиа, спорте и культуре.
Удобство процедуры голосования оценила сенатор Российской Федерации Ирина Рукавишникова.
«В течение трех дней можно сделать свой выбор. Это удобно и комфортно для дончан», — рассказала она, посетив избирательный участок.
Главный редактор газеты «Молот» Каролина Стрельцоваранее много раз работала в оргкомитетах предварительного голосования «Единой России», участвует в деятельности областной Общественной палаты. Личный опыт подсказывает ей, что важность участия в выборах сложно переоценить.
«Представление, будто выборы существуют ради выборов — не просто архаичное, но и неверное. Сегодня выборы стали настоящей площадкой для состязаний идей, даже иногда наблюдается столкновение мнений и позиций. И это очень хорошо! Именно через конкуренцию и достигается развитие. Да, идей много, но цель у всех выдвиженцев, как мне кажется, должна быть одна — работа в интересах людей», — отметила Каролина Стрельцова.
В Ростове-на-Дону проголосовал Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, известный спортсмен Вартерес Самургашев.
«Уверен, благодаря поддержке избирателей депутатами донского парламента станут по-настоящему достойные люди — деятельные, думающие и неравнодушные», — отметил он, и тоже пригласить к голосованию ростовчан.
Роль областного парламента в защите прав людей с инвалидностью подчеркнул в разговоре с журналистами уполномоченный по правам инвалидов Ростовской области Василий Лыманюк.
«Считаю, что вопросы развития социальной сферы должны оставаться приоритетными для нового созыва донского парламента. И в частности — тема поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Своим голосованием избиратели могут поддержать на выборах представителей разных профессиональных сфер, и конечно тех, кто готов заниматься социальным блоком», -заявил Василий Лыманюк.
Также на выборах проголосовал внук автора «Тихого Дона», депутат Госдумы Александр Шолохов, десятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу из города Гуково Борис Трофимов, другие известные дончане. Голосование продлится по 10 сентября включительно.