На выборах в парламент региона голосуют известные дончане

«Представление, будто выборы существуют ради выборов — не просто архаичное, но и неверное. Сегодня выборы стали настоящей площадкой для состязаний идей, даже иногда наблюдается столкновение мнений и позиций. И это очень хорошо! Именно через конкуренцию и достигается развитие. Да, идей много, но цель у всех выдвиженцев, как мне кажется, должна быть одна — работа в интересах людей», — отметила Каролина Стрельцова.