Очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:58
Недалеко от хутора Кугоейский Зерноградского района обнаружили труп свиньи, после чего провели исследования. В результате пришел положительный результат на АЧС.
Теперь проводятся мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Кроме того, идет ликвидация очагов АЧС.
Добавим, что АЧС — это вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой и цианозом кожи.
Ранее карантин ввели в Ростовской области из-за моли. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.