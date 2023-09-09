rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

Очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области

Очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области

9 сентября 2023, 02:54
Фото: 1MI
На территории Ростовской области зарегистрировали случай заражения африканской чумой свиней, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Недалеко от хутора Кугоейский Зерноградского района обнаружили труп свиньи, после чего провели исследования. В результате пришел положительный результат на АЧС.

Теперь проводятся мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Кроме того, идет ликвидация очагов АЧС.

Вспышка АЧС в Ростовской области оказалась фейком
Узнать подробнее

Добавим, что АЧС — это вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой и цианозом кожи.

Ранее карантин ввели в Ростовской области из-за моли. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Эколог объяснил, как избавиться от африканской чумы свиней в Краснодарском краеЧасть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свинейУже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Исследования#Лихорадка#Россельхознадзор#Африканская чума свиней
Подпишитесь
В Ростовской области сбрасывают кирпичи в унитаз и думают об отряде для борьбы с БПЛА
Вчера, 14:00
Георгия Светлицкого осудили за хищение 204 млн руб у Ростовводоканала
Вчера, 14:23
Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске
Вчера, 16:57
Новую комету Нишимура смогут увидеть жители Ростовской области 18 сентября
Вчера, 15:50
Эксперт рассказал о родительских собраниях с паспортом в дни голосования в Ростове
Вчера, 16:35
«Сокрушительный удар»: житель Таганрога умер от побоев на улице посреди бела дня
Вчера, 16:41