Политолог: На Дону создана устойчивая выборная система

По словам тех, кто непосредственно присутствует на участках, атмосфера везде деловая и позитивная. Как рассказала наблюдатель от «Единой России» Оксана Гончарова, находящаяся на одном из участков в Тацинском районе, уже в первый день свой выбор сделали много избирателей.