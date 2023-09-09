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Политолог: На Дону создана устойчивая выборная система

Политолог: На Дону создана устойчивая выборная система

9 сентября 2023, 10:37
Фото: из личного архива Р.Пупыкина
Прозрачность выборного процесса гарантирована вниманием общественных институтов и СМИ. А в чистоте выборов заинтересованы не только избиратели, но и и кандидаты, стремящиеся к честной победе.

С таким мнением выступил заведующий кафедрой прикладной и теоретической политологии ЮФУ, к. п. н. Роман Пупыкин 9 сентября, во второй день голосования на выборах в Ростовской области.

Он обратил внимание, что за последние годы внимание жителей Дона к общественно-политической повестке существенно возросло.

«Например, период пандемии показал готовность дончанадаптироваться к экстраординарным условиям, таким как коронавирусные ограничения, об их неравнодушии и социальной активности свидетельствует широкое волонтерское движение и поддержка участников СВО», — напомнил политолог.

Испытания, пройденные донским сообществом, укрепили и без того высокий уровень гражданской сознательности жителей. Таким образом, вышли на новый уровень и институты волеизъявления граждан, подчеркнул Роман Пупыкин.

«Прозрачность выборного процесса очевидна, особенно с учетом общественного внимания, которое приковано к ним. Выборы на Дону вызывают интерес со стороны СМИ, широко распространена практика привлечения наблюдателей, следящих за чистотой процедуры. Главный итог один: наша выборная система устойчива, в том числе, и к провокациям», — пояснил эксперт.

Именно такие выборы, по мнению эксперта, формируют эффективную архитектуру власти, которая может работать в долгосрочной перспективе, не только принимая решения, но и отслеживая качество их исполнения.

По словам тех, кто непосредственно присутствует на участках, атмосфера везде деловая и позитивная. Как рассказала наблюдатель от «Единой России» Оксана Гончарова, находящаяся на одном из участков в Тацинском районе, уже в первый день свой выбор сделали много избирателей.

«В течение всех дней выборов мы наблюдаем за работой избирательного участка все время, постоянно. В первый день с самого утра было много желающих принять участие в голосовании. В целом, атмосфера на участке рабочая», — отметила она.

В наступившие выходные на участок можно придти всей семьей, добавляют наблюдатели.

В Матвеево-Курганском районе за кандидатов проголосовала многодетная семья Иващенко. Глава семьи Степан Васильевич тоже является депутатом, в собрании Матвеево-Курганскогосельского поселения. «Отчетливо понимаю, насколько велик уровень ответственности и каков масштаб задач, стоящий перед областным парламентом. И мне, как и всем избирателям, конечно же важно поддержать кандидатов, которых считаем самыми достойными», — отметил он.

Напомним, выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области нового, седьмого созыва проводятся три дня, с 8 по 10 сентября.

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