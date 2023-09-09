Психолог запретил ростовским родителям контролировать выполнение домашнего задания

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Детский психолог уверен, что напоминать о домашнем задании нужно только первоклассникам, которые еще не привыкли к школьному распорядку.
«До этого они познавали мир в игровой форме, а теперь от них требуют чистописание и усидчивость. Ни в коем случае нельзя вырывать листы из тетради, если случилась помарка или требовать от ребенка часами сидеть над задачей, пока не решит. Поначалу его внимание к учебе нужно тоже привлекать игрой, подсказывать и давать право на ошибки», — советует эксперт.
Алексей Лукьянов объясняет, что контролировать школьников склонны роители с тревожностью.
«Они почему-то убеждены, что по способностям ребенка будут судить их. И требуют от ребенка быть идеальным. Многие мамы даже делают домашнее задание за своих детей, чтобы избежать осуждения за плохие оценки», — рассказывает эксперт.
Такое поведение, считает Алексей, может демотивировать ребенка. Ведь ему вбивают в голову, что сам он ничего не может сделать правильно.
«В результате в ребенке будет проявляться несамостоятельность и страх делать что-то без родителей. Потому что получится плохо и родители будут недовольны», — объясняет детский психолог.
По словам эксперта, второклассники и более старшие школьники должны научиться справляться с домашним заданием без родителей. Правильно распределить время поможет расписание или напоминания в телефоне.
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