Психолог запретил ростовским родителям контролировать выполнение домашнего задания

«До этого они познавали мир в игровой форме, а теперь от них требуют чистописание и усидчивость. Ни в коем случае нельзя вырывать листы из тетради, если случилась помарка или требовать от ребенка часами сидеть над задачей, пока не решит. Поначалу его внимание к учебе нужно тоже привлекать игрой, подсказывать и давать право на ошибки», — советует эксперт.