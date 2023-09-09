Резкое похолодание до 17 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 9 сентября

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Дожди в городе пройдут в течение дня, а воздух прогреется до 17 градусов. Порывы ветра могут достигнуть пяти метров в секунду.
В воскресенье осадков не будет, а температура составит 20 градусов. С понедельника должно потеплеть и столбики термометров покажут 22 градуса.
Во вторник ожидается такая же погода и могут начаться дожди. К четвергу воздух прогреется до 24 градусов.
Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.