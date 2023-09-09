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Published Сегодня, 01:56

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Резкое похолодание до 17 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 9 сентября

Резкое похолодание до 17 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 9 сентября

9 сентября 2023, 01:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в субботу, 9 сентября, прогнозируют дождливую погоду, сообщили синоптики.

Дожди в городе пройдут в течение дня, а воздух прогреется до 17 градусов. Порывы ветра могут достигнуть пяти метров в секунду.

В воскресенье осадков не будет, а температура составит 20 градусов. С понедельника должно потеплеть и столбики термометров покажут 22 градуса.

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Во вторник ожидается такая же погода и могут начаться дожди. К четвергу воздух прогреется до 24 градусов.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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