Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:41
Она рассказала, что в 07.35 приходит на остановку, чтобы к 9 часам попасть на работу, но не может уехать. По ее словам, автобы к этому времени забиты и проезжают мимо.
«Здесь должны ездить автобусы №40, 55, 98, 67а, но последние несколько дней я видела только один 67а. Я вынуждена ехать на любом транспорте, который направляется в центр города», — заявила автор.
Она добавила, что эти автобусы хотя бы останавливаются, хотя в них очень много пассажиров. В результате ростовчанка проходит большое расстояние пешком, так как не может попасть на удобный ей маршрут.
Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10.