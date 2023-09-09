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Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов

Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов

9 сентября 2023, 02:37
В Ростове-на-Дону водители автобусов не останавливаются на остановке «Сокол», сообщила местная жительница в сервисе «Благоустройство города».

Она рассказала, что в 07.35 приходит на остановку, чтобы к 9 часам попасть на работу, но не может уехать. По ее словам, автобы к этому времени забиты и проезжают мимо.

«Здесь должны ездить автобусы №40, 55, 98, 67а, но последние несколько дней я видела только один 67а. Я вынуждена ехать на любом транспорте, который направляется в центр города», — заявила автор.

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Она добавила, что эти автобусы хотя бы останавливаются, хотя в них очень много пассажиров. В результате ростовчанка проходит большое расстояние пешком, так как не может попасть на удобный ей маршрут.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Проезд#Работа#Благоустройство города#Маршрут#Остановка
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