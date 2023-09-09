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Published Сегодня, 15:57

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Подросток пострадал в ДТП с авто в Шахтах Ростовской области

Школьник госпитализирован после жесткого столкновения с авто в Ростовской области

9 сентября 2023, 15:57
Фото: 1MI
Подросток пострадал в ДТП с авто в Шахтах Ростовской области
Подросток пострадал в ДТП с авто в Шахтах Ростовской области, рассказали в Госавтоинспекции.

В субботу, 9 сентября, ДТП произошло в Шахтах на улице Карла Маркса. Там в районе дома №32 57-летний водитель сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу с велосипедом. Школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сообщается, что подросток получил серьезные травмы и сейчас госпитализирован.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Накануне в Новочеркасске Ростовской области 12-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Шахты#ДТП в Ростовской области#Происшествие в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области
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