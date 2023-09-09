Школьник госпитализирован после жесткого столкновения с авто в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В субботу, 9 сентября, ДТП произошло в Шахтах на улице Карла Маркса. Там в районе дома №32 57-летний водитель сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу с велосипедом. Школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сообщается, что подросток получил серьезные травмы и сейчас госпитализирован.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Накануне в Новочеркасске Ростовской области 12-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля.