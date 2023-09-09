Школьник госпитализирован после жесткого столкновения с авто в Ростовской области

В субботу, 9 сентября, ДТП произошло в Шахтах на улице Карла Маркса. Там в районе дома №32 57-летний водитель сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу с велосипедом. Школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу.