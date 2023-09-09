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Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября

Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября

9 сентября 2023, 03:05
Фото: 1MI
В Ростовской области с 14 сентября вернутся магнитные бури, говорится в опубликованных прогнозах.

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается уже на следующей неделе. Ее сила будет достигать четырех баллов.

Местных жителей предупредили о возможном ухудшении самочувствии. В частности, речь идет о головной боли и слабости.

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Добавим, что магнитная буря будет сохраняться до конца 17 числа, после чего ситуация нормализуется. В следующий раз она вернется 22 сентября.

Ранее в Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили из-за сильного ветра. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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