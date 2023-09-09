Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Ближайшая сильная магнитная буря ожидается уже на следующей неделе. Ее сила будет достигать четырех баллов.
Местных жителей предупредили о возможном ухудшении самочувствии. В частности, речь идет о головной боли и слабости.
Добавим, что магнитная буря будет сохраняться до конца 17 числа, после чего ситуация нормализуется. В следующий раз она вернется 22 сентября.
Ранее в Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили из-за сильного ветра. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.