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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

В Ростовской области собака выгнала из автобуса пассажиров и водителя

Собака в Ростовской области взяла в заложники пассажирский автобус

9 сентября 2023, 09:48
Фото: 1MI
В Ростовской области собака выгнала из автобуса пассажиров и водителя
В Ростовской области собака выгнала из автобуса пассажиров и водителя и несколько часов не давала им зайти обратно, рассказали в соцсетях местные жители.

Собака взяла в заложники автобус в хуторе Старая станица в Ростовской области. Овчарка забежала в салон, выгнала оттуда пассажиров и водителя, а затем несколько часов никого к себе не подпускала.

В Ростовской области собака выгнала из автобуса пассажиров и водителя
Видео: 1MI

Вызволить животное смог местный спасатель Евгений Филиппенков. Он оделся в боевой защитный костюм, вооружился палкой и веревкой, после чего вывел собаку из автобуса.

Сейчас овчарка находится за решеткой в точке продажи арбузов и ждет хозяина.

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