Собака в Ростовской области взяла в заложники пассажирский автобус

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Собака взяла в заложники автобус в хуторе Старая станица в Ростовской области. Овчарка забежала в салон, выгнала оттуда пассажиров и водителя, а затем несколько часов никого к себе не подпускала.
Вызволить животное смог местный спасатель Евгений Филиппенков. Он оделся в боевой защитный костюм, вооружился палкой и веревкой, после чего вывел собаку из автобуса.
Сейчас овчарка находится за решеткой в точке продажи арбузов и ждет хозяина.
Ранее енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения.