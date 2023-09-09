Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Пожар произошел накануне в многоквартирном доме в поселке Аюта, неподалеку от Шахт. Там загорелась одна из квартир. Площадь пожара оказалась небольшой — всего три квадратных метра. Огонь потушили в течение получаса.
Однако в целях безопасности 15 жильцов дома было решено эвакуировать. В МЧС уточнили, что в тушении задействовали восемь спасателей и две единицы техники.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира.