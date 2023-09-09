rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Во время пожара в Шахтах из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек

Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области

9 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Во время пожара в Шахтах из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек
Во время пожара в Шахтах из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек, рассказали в МЧС Ростовской области.

Пожар произошел накануне в многоквартирном доме в поселке Аюта, неподалеку от Шахт. Там загорелась одна из квартир. Площадь пожара оказалась небольшой — всего три квадратных метра. Огонь потушили в течение получаса.

В Госдуме призвали обучить россиян тушить пожары из-за атак БПЛА
Узнать подробнее

Однако в целях безопасности 15 жильцов дома было решено эвакуировать. В МЧС уточнили, что в тушении задействовали восемь спасателей и две единицы техники.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ростове эвакуировали жильцов многоэтажки на Королева, где загорелась квартира.

Читайте также:
Фура с щебнем загорелась во время движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиМолния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожарСобака в Ростовской области взяла в заложники пассажирский автобус
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Пожарные в Ростовской области#Пожар в Ростовской области#Происшествие в Ростовской области#Пожары в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области
Подпишитесь
«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской области
Сегодня, 08:53
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября
Сегодня, 02:14
Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов
Сегодня, 02:37
Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября
Сегодня, 03:05
Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
Сегодня, 05:49
В Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту
Сегодня, 06:19