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Published Сегодня, 15:07

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Власти США планируют поставить ВСУ ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова

США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова

9 сентября 2023, 15:07
Фото: Wikipedia.org
Власти США планируют поставить ВСУ ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова
Власти США планируют поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова, пишет Forbes.

Власти США планируют поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Они могут поражать цели на расстоянии около 300 километров. Таким образом, ракеты могут представлять опасность и для Ростовской области.

Ранее Вашингтон опасался передавать ATACMS Украине из-за возможных ударов по территории России. Вместе с тем американские СМИ пишут, что планы властей могут измениться, а сам процесс передачи ракет растянется на месяцы.

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Добавим, ракеты ATACMS можно использовать с системами залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США ранее.

Ранее японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации.

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