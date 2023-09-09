США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Власти США планируют поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Они могут поражать цели на расстоянии около 300 километров. Таким образом, ракеты могут представлять опасность и для Ростовской области.
Ранее Вашингтон опасался передавать ATACMS Украине из-за возможных ударов по территории России. Вместе с тем американские СМИ пишут, что планы властей могут измениться, а сам процесс передачи ракет растянется на месяцы.
Добавим, ракеты ATACMS можно использовать с системами залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США ранее.
Ранее японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации.