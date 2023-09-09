Торговый центр за 290 млн рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Речь идет о комплексе Design Center West, площадь которого составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Всего в нем четыре этажа с двумя пассажирскими и двумя грузовыми лифтами.
Центр расположен на участке в 19 соток, а владелец хочет получить за него 290 миллионов рублей. О причинах продажи информации нет.
«Подойдет под медицинский центр, фитнес-центр, гостиницу или специализированный ТЦ товаров для дома. Возможна сдача в аренду здания целиком или поэтажно», — заявил продавец.
Ранее стало известно, что почти половина квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.