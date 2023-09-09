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Торговый центр за 290 млн рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону

Торговый центр за 290 млн рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону

9 сентября 2023, 03:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пытаются продать расположенный на улице Доватора торговый центр, говорится на сайте Avito.

Речь идет о комплексе Design Center West, площадь которого составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Всего в нем четыре этажа с двумя пассажирскими и двумя грузовыми лифтами.

Центр расположен на участке в 19 соток, а владелец хочет получить за него 290 миллионов рублей. О причинах продажи информации нет.

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«Подойдет под медицинский центр, фитнес-центр, гостиницу или специализированный ТЦ товаров для дома. Возможна сдача в аренду здания целиком или поэтажно», — заявил продавец.

Ранее стало известно, что почти половина квартир в новостройках Ростова являются нераспроданными. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Продажа#Торговый центр#Гостиница#Аренда
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