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Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области из-за нехватки специалистов

Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области

9 сентября 2023, 08:47
Фото: Midjourney
Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области из-за нехватки специалистов
Из-за повышенного спроса на квалифицированных специалистов предприятия увеличивают заработные платы в Ростовской области, следует из данных Центробанка.

Предприятия Ростовской области жалуются на проблемы с наймом сотрудников, особенно квалифицированных специалистов. Спрос на рабочую силу вырос по всей стране. На это повлияло расширение производства из-за ухода из России иностранных компаний, а также рост госзаказа.

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В условиях дефицита сотрудников предприятия в Ростовской области решили повысить заработные платы, чтобы таким образом удержать или привлечь работников. В первую очередь речь идет о производителях теплового оборудования, полимерных изделий и лакокрасочной продукции — у них острее всего стоит вопрос нехватки специалистов технических специальностей.

Ранее в Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов.

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