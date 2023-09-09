Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Предприятия Ростовской области жалуются на проблемы с наймом сотрудников, особенно квалифицированных специалистов. Спрос на рабочую силу вырос по всей стране. На это повлияло расширение производства из-за ухода из России иностранных компаний, а также рост госзаказа.
В условиях дефицита сотрудников предприятия в Ростовской области решили повысить заработные платы, чтобы таким образом удержать или привлечь работников. В первую очередь речь идет о производителях теплового оборудования, полимерных изделий и лакокрасочной продукции — у них острее всего стоит вопрос нехватки специалистов технических специальностей.
Ранее в Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов.