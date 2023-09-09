Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области

Предприятия Ростовской области жалуются на проблемы с наймом сотрудников, особенно квалифицированных специалистов. Спрос на рабочую силу вырос по всей стране. На это повлияло расширение производства из-за ухода из России иностранных компаний, а также рост госзаказа.