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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Несоответствие проголосовавших выявили на участке в Ростовской области

«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской области

9 сентября 2023, 08:53
Фото: предоставила Ирина Полякова
Несоответствие проголосовавших выявили на участке в Ростовской области

Несоответствие числа проголосовавших выявили на участке в Ростовской области

Несоответствие между реально проголосовавшими людьми и цифрой явки избирателей, которую озвучил председатель, вероятно выявили на участке 860 в Старой Станице Каменского района Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta депутат Ирина Полякова.

Депутат рассказывает, что в Старой Станице наблюдатель заострил внимание на расхождении данных. Наблюдатель насчитал 67 проголосовавших человек, а председатель озвучила цифру — 260.

«Мы приехали в Старую Станицу с членом нашего ТИК Каменского района, поскольку только у нее есть полномочия пересчитывать голоса», — отмечает Ирина Полякова.

По словам собеседницы, выявить несоответствие удалось путем элементарной математики.

«В книгах расписались 67 избирателей. А пустые бюллетени — пропали», — подчеркивает депутат.

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Полякова разъясняет, что по правилам многодневного голосования заполненные бюллетени можно будет считать только десятого сентября. Поэтому были пересчитаны пустые. И цифра не сошлась.

«Мы сразу вызвали полицию. Представители правопорядка приехали, все зафиксировали и запротоколировали. Урну с проголосовавшими сразу опечатали, а вместо нее поставили другую», — делится информацией депутат.

В Избиркоме корреспонденту RostovGazeta сообщили, что обращений по 860 участку к ним не поступало.

Ранее RostovGazeta сообщала, что донские коммунисты получили флешку с аудиозаписью, на которой слышно, как человек, похожий на председателя ТИК Ворошиловского района, провел странную агитационную встречу.

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