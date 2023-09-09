«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Депутат рассказывает, что в Старой Станице наблюдатель заострил внимание на расхождении данных. Наблюдатель насчитал 67 проголосовавших человек, а председатель озвучила цифру — 260.
«Мы приехали в Старую Станицу с членом нашего ТИК Каменского района, поскольку только у нее есть полномочия пересчитывать голоса», — отмечает Ирина Полякова.
По словам собеседницы, выявить несоответствие удалось путем элементарной математики.
«В книгах расписались 67 избирателей. А пустые бюллетени — пропали», — подчеркивает депутат.
Полякова разъясняет, что по правилам многодневного голосования заполненные бюллетени можно будет считать только десятого сентября. Поэтому были пересчитаны пустые. И цифра не сошлась.
«Мы сразу вызвали полицию. Представители правопорядка приехали, все зафиксировали и запротоколировали. Урну с проголосовавшими сразу опечатали, а вместо нее поставили другую», — делится информацией депутат.
В Избиркоме корреспонденту RostovGazeta сообщили, что обращений по 860 участку к ним не поступало.
Ранее RostovGazeta сообщала, что донские коммунисты получили флешку с аудиозаписью, на которой слышно, как человек, похожий на председателя ТИК Ворошиловского района, провел странную агитационную встречу.