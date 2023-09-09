В День города в Ростове не будет салюта, а гала-концерт пройдет на левом берегу

Однако власти города в этом году решили отказаться от традиционных фейерверков и гала-концерта на Театральной площади. В основной день праздника, 16 сентября, концерт «Самый лучший город на Земле» пройдет только в Левобережном парке Ростова. Он начнется в 19.00.