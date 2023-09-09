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В Ростове на День города не будет салюта и традиционного концерта на Театральной площади

В День города в Ростове не будет салюта, а гала-концерт пройдет на левом берегу

9 сентября 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Ростове на День города не будет салюта и традиционного концерта на Театральной площади
В Ростове на День города не будет салюта и традиционного концерта на Театральной площади, сообщила пресс-служба городской администрации.

На следующей неделе Ростов празднует свой 274-й День рождения. Праздничные мероприятия по этому случаю будут длиться три дня — с 15 по 17 сентября.

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Однако власти города в этом году решили отказаться от традиционных фейерверков и гала-концерта на Театральной площади. В основной день праздника, 16 сентября, концерт «Самый лучший город на Земле» пройдет только в Левобережном парке Ростова. Он начнется в 19.00.

Среди других праздничных мероприятий — фестивали спорта и молодежных субкультур, Кубок города по футболу, а также выступления танцевальных и вокальных коллективов. Ранее RostovGazeta подробно рассказала о программе мероприятий на День города.

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