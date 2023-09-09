В Ростове к 2026 году появятся «умные светофоры» и новые камеры наблюдения

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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В ближайшие два года власти Ростова собираются развить в городе интеллектуальную транспортную систему. В городе установят порядка 350 камер наблюдения, 116 контролеров светофорного регулирования, 774 детекторов транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панелей.
Также в Ростове хотят обновить и модернизировать 56 светофоров. Их оснастят детекторами транспортного потока и контроллерами светофорного регулирования, которые смогут регулировать движение в зависимости от загруженности дорог.
Ранее ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов.