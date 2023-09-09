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В Ростове появятся более 300 новых камер наблюдения на дорогах, а также "умные светофоры"

В Ростове к 2026 году появятся «умные светофоры» и новые камеры наблюдения

9 сентября 2023, 17:00
Фото: 1MI
В Ростове появятся более 300 новых камер наблюдения на дорогах, а также "умные светофоры"

К 2026 году в Ростове на дорогах установят 350 камер видеонаблюдения

В Ростове появятся более 300 новых камер наблюдения на дорогах, а также «умные светофоры», сообщили в администрации города.

В ближайшие два года власти Ростова собираются развить в городе интеллектуальную транспортную систему. В городе установят порядка 350 камер наблюдения, 116 контролеров светофорного регулирования, 774 детекторов транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панелей.

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Также в Ростове хотят обновить и модернизировать 56 светофоров. Их оснастят детекторами транспортного потока и контроллерами светофорного регулирования, которые смогут регулировать движение в зависимости от загруженности дорог.

Ранее ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов.

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