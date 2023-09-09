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Published Сегодня, 17:03

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Главные новости Ростовской области 9 сентября

В Ростовской области разбираются в массовой гибели птиц и несоответствиях на выборах

9 сентября 2023, 17:03
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области 9 сентября
Минприроды разбирается в массовой гибели птиц на озере Маныч-Гудило, тем временем на выборах в Ростовской области число реально проголосовавших не сходится с цифрой явки избирателей, а Украине могут поставить ракеты, способные достать до Ростова.

Массовая гибель птиц

В министерстве природы Ростовской области рассказали, что расследуют массовую гибель птиц на озере Маныч-Гудило в Сальском районе. Ранее о трупах птиц там сообщили местные жители. Они переживают, что среди погибших пернатых есть и те, кто занесен в Красную книгу.

Власти заверили, что специалисты уже отобрали патологический материал и направили его в лабораторию для проведения исследований и установления причин гибели птиц.

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Дальнобойные ракеты

Американские СМИ сообщили, что Вашингтон планирует поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Они могут поражать цели на расстоянии около 300 километров. Таким образом, ракеты представляют большую опасность и для Ростовской области.

Ранее американские власти не хотели передавать ATACMS Украине из-за возможных ударов по территории России. Американские СМИ обращают внимание, что окончательное решение до сих пор не принято. Также, даже если поставки будут одобрены, передача вооружения может растянуться на несколько месяцев.

Ракеты ATACMS можно использовать с системами залпового огня HIMARS, которые Украина уже получила от США.

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Не сходятся цифры

Депутат Ирина Полякова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что на участке №860 в Старой Станице Каменского района Ростовской области на выборах выявили несоответствие между реально проголосовавшими людьми и цифрой явки избирателей, которую озвучил председатель.

На расхождение данных обратил внимание наблюдатель. Он насчитал 67 проголосовавших, а председатель участка заявил, что их было 260.

Депутат Полякова вместе с членом ТИК Каменского района решили пересчитать голоса. По словам собеседницы издания, в книгах расписались 67 избирателей, а пустые бюллетени — пропали.

Полякова разъясняет, что по правилам многодневного голосования заполненные бюллетени можно будет считать только десятого сентября. Поэтому были пересчитаны пустые. И цифра не сошлась.

На участок вызвали полицию. Она зафиксировала все нарушения, опечатала урну с проголосовавшими, а вместо нее поставила другую.

В Избиркоме скандал на участке в Старой Станице пока никак не комментируют. Информация уточняется.

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