В Ростовской области разбираются в массовой гибели птиц и несоответствиях на выборах

Ранее американские власти не хотели передавать ATACMS Украине из-за возможных ударов по территории России. Американские СМИ обращают внимание, что окончательное решение до сих пор не принято. Также, даже если поставки будут одобрены, передача вооружения может растянуться на несколько месяцев.