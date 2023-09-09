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Published Сегодня, 20:23

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Updated Сегодня, 20:25

В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека

В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека

9 сентября 2023, 20:23
Фото: Midjourney
В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека
Трагическая авария с бензовозом в Ростовской области унесла жизни трех человек, включая водителя и двух пассажиров легкового автомобиля, сообщает региональное УГИБДД.

В Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием бензовоза, в результате которого погибли три человека. По сообщению регионального ГИБДД, авария произошла на подъезде от М-4 «Дон» к Красному Сулину. 37-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

От удара оба автомобиля съехали в кювет, а из бензовоза разлилось топливо. По информации полиции, бензин не попал на дорогу, однако движение на данном участке ограничено.

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Кадры с места ДТП под Красным Сулином 9 сентябряКадры с места ДТП под Красным Сулином 9 сентября
Кадры с места ДТП под Красным Сулином 9 сентября
Фото: УГИБДД по Ростовской области

Водитель и два пассажира ВАЗ-21099, скончались до приезда скорой помощи. Полиция начала проверку по факту ДТП.

Ранее в Ростовской области арестовали до ноября возможного виновника ДТП, в котором погибли шесть человек.

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