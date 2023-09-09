В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
В Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием бензовоза, в результате которого погибли три человека. По сообщению регионального ГИБДД, авария произошла на подъезде от М-4 «Дон» к Красному Сулину. 37-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом, за рулем которого находился 45-летний мужчина.
От удара оба автомобиля съехали в кювет, а из бензовоза разлилось топливо. По информации полиции, бензин не попал на дорогу, однако движение на данном участке ограничено.
Водитель и два пассажира ВАЗ-21099, скончались до приезда скорой помощи. Полиция начала проверку по факту ДТП.
Ранее в Ростовской области арестовали до ноября возможного виновника ДТП, в котором погибли шесть человек.