В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека

В Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием бензовоза, в результате которого погибли три человека. По сообщению регионального ГИБДД, авария произошла на подъезде от М-4 «Дон» к Красному Сулину. 37-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом, за рулем которого находился 45-летний мужчина.