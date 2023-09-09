В Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Житель Каменского района должен был присмотреть за собакой своей знакомой. Но в один из дней он отвез пса в лесопосадку, где подвесил его за поводок на дерево.
При этом мужчина остался наблюдать за тем, как пес мучается. Через некоторое время собака скончалась. На суде убийца пса объяснил свой поступок исследовательским интересом.
Судья определил, что действия мужчины носили садистский характер и были умышленными. В итоге ему был вынесен приговор о лишении свободы сроком на два года и один месяц условно.
Ранее в Ростове неизвестные повесили на дереве кошку. Обеспокоенные горожане призвали найти и наказать убийц.