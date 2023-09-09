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В Ростовскую область завезли рыжих и серых кенгуру

В Ростовскую область завезли уникальных рыжих и серых кенгуру

9 сентября 2023, 07:38
Фото: 1MI
В Ростовскую область завезли рыжих и серых кенгуру
В парк «Малинки», который расположен недалеко от города Шахты Ростовской области, завезли рыжих и серых кенгуру, говорится в сообщении парка.

Увидеть животных посетители уже могут несмотря на то, что кенгуру отбывают положенный по приезду карантин. Животные на данный момент только привыкают к новым условиям.

При этом посетителей просят не стучать по стеклам вольеров и не пугать тем самым кенгуру. Гостей зоопарка зовут посмотреть на них в ближайшие выходные.

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Сотрудники парка уверяют, что подобных животных в Ростовской области еще не было.

Ранее стало известно, как животные в ростовском зоопарке переносят 40-градусную жару. Они сидят в лужах и водоемах, пока сотрудники носят для них охлажденную воду.

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#Общество#Ростовская область#Шахты#Животные#Зоопарк#Парк
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