В Ростовскую область завезли уникальных рыжих и серых кенгуру

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Увидеть животных посетители уже могут несмотря на то, что кенгуру отбывают положенный по приезду карантин. Животные на данный момент только привыкают к новым условиям.
При этом посетителей просят не стучать по стеклам вольеров и не пугать тем самым кенгуру. Гостей зоопарка зовут посмотреть на них в ближайшие выходные.
Сотрудники парка уверяют, что подобных животных в Ростовской области еще не было.
Ранее стало известно, как животные в ростовском зоопарке переносят 40-градусную жару. Они сидят в лужах и водоемах, пока сотрудники носят для них охлажденную воду.