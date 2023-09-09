В Сбербанке рассказали о снижении доли валютных кредитов в портфеле

Темпы роста кредитования, в том числе юридических лиц, в 2023 году способны побить все прежние рекорды. И это на фоне того, что на Сбербанк обычно приходится треть корпоративных кредитов в РФ.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов раскрыл агентству «Интерфакс» тенденции в корпоративном портфеле, аспекты влияния ключевой ставки на обстановку в банковском секторе и в разных отраслях экономики, особенности работы с «дружественными» валютами. Об этом информирует gorod55 Попов указал, что корпоративный кредитный портфель банка с начала 2023 года продемонстрировал рост на 15%. Главные драйверы прироста остаются теми же: это жилая недвижимость, металлургия и нефтегазовая отрасль. Новым направлением стала поддержка клиентов в заполнении ниш, открывшихся на рынке после ухода иностранных участников. Эти слова Анатолия Попова приводит finmarket. Попов также рассказал, что на текущий момент доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле составляет чуть меньше 50%. Сегодня компаниям особенно выгодно брать такие кредиты в условиях ожиданий по снижению ключевой ставки, подчеркнул он. Зампред правления Сбера сообщил, что доля валютных кредитов в портфеле банка за прошлый год сократилась с 25% до 17%. Часть долларов и евро заменил юань. По данным, приведенным Поповым, объемы сделок в редких валютах увеличиваются. Остаток ссудной задолженности банка по девелоперам сейчас составляет 3,6 триллиона рублей. Известно, что для Сбербанка это самая крупная отрасль. Другим важным направлением деятельности Сбера считается выкуп российских активов у иностранных компаний: в этой сфере ведется рассмотрение десятков сделок, сообщил зампред правления банка. В остальном Сбербанк сегодня сконцентрировался на финансовой поддержке проектов адаптации экономики, отрасли ЖКХ, социальной инфраструктуры, на строительстве объектов по переработке ТКО. Анатолий Попов также напомнил: за первое полугодие в банке зарегистрировали прирост портфеля АПК на 4%, объем которого достиг 1,9 триллиона рублей. Льготные кредиты увеличились на 2,5% и вышли на уровень 900 миллиардов рублей. Помимо этого, Сбербанк держит первенство по работе с рыбной отраслью. Недавно стало известно о проведении Сбербанком первой сделки ЦФА с обеспечением. В четвертом квартале в банке есть планы предложить ЦФА для более широкого круга инвесторов. Кроме этого, банк поддерживает легализацию майнинга, возможности приобретения и хранения криптовалют и реализации внешнеэкономической деятельности с использованием криптовалют, подвел итог Попов.