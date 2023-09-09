В Центробанке рассказали, в каких отраслях будет расти зарплата в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Предприятия в Ростовской области заявили о дефиците кадров на рынке труда. Особенно сильно ощущается нехватка квалифицированных кадров. Ситуацию спровоцировало расширение производства в стране после ухода западных компаний, а также рост государственного заказа.
Чтобы удержать и привлечь сотрудников, предприятия в Ростовской области идут на увеличение зарплат работников. «Например, заработную плату проиндексировали донские производители теплового оборудования, полимерных изделий и лакокрасочной продукции. Таким предприятиям прежде всего не хватает сотрудников технических специальностей», — рассказала управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
Ранее в Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов.