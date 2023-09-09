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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Из-за дефицита кадров в ряде отраслей в Ростовской области наблюдается рост заработной платы

В Центробанке рассказали, в каких отраслях будет расти зарплата в Ростовской области

9 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Из-за дефицита кадров в ряде отраслей в Ростовской области наблюдается рост заработной платы
Из-за дефицита кадров в ряде отраслей в Ростовской области наблюдается рост заработной платы, сообщили в Центробанке.

Предприятия в Ростовской области заявили о дефиците кадров на рынке труда. Особенно сильно ощущается нехватка квалифицированных кадров. Ситуацию спровоцировало расширение производства в стране после ухода западных компаний, а также рост государственного заказа.

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Чтобы удержать и привлечь сотрудников, предприятия в Ростовской области идут на увеличение зарплат работников. «Например, заработную плату проиндексировали донские производители теплового оборудования, полимерных изделий и лакокрасочной продукции. Таким предприятиям прежде всего не хватает сотрудников технических специальностей», — рассказала управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Ранее в Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов.

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