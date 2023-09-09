Власти Ростова хотят развивать интеллектуальную транспортную систему в городе

Власти Ростова собираются в течение двух ближайших лет развивать в городе интеллектуальную транспортную систему. Так, в городе появятся более 300 новых камер наблюдения на дорогах, а также 116 контролеров светофорного регулирования, 774 детекторов транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панелей.