Власти Ростова хотят развивать интеллектуальную транспортную систему в городе

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Власти Ростова собираются в течение двух ближайших лет развивать в городе интеллектуальную транспортную систему. Так, в городе появятся более 300 новых камер наблюдения на дорогах, а также 116 контролеров светофорного регулирования, 774 детекторов транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панелей.
Также в Ростове хотят заменить и модернизировать 56 светофоров. Их оснастят детекторами транспортного потока и контроллерами светофорного регулирования, которые смогут регулировать движение в зависимости от загруженности дорог.
Ранее ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов.