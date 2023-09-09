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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В Ростове в течение двух лет будут развивать интеллектуальную транспортную систему

Власти Ростова хотят развивать интеллектуальную транспортную систему в городе

9 сентября 2023, 18:09
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростове в течение двух лет будут развивать интеллектуальную транспортную систему
В Ростове в течение двух ближайших лет будут развивать интеллектуальную транспортную систему, рассказали в администрации города.

Власти Ростова собираются в течение двух ближайших лет развивать в городе интеллектуальную транспортную систему. Так, в городе появятся более 300 новых камер наблюдения на дорогах, а также 116 контролеров светофорного регулирования, 774 детекторов транспортного потока и 389 светодиодных светофорных панелей.

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Также в Ростове хотят заменить и модернизировать 56 светофоров. Их оснастят детекторами транспортного потока и контроллерами светофорного регулирования, которые смогут регулировать движение в зависимости от загруженности дорог.

Ранее ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов.

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