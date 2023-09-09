Водоснабжение больше, чем на сутки ограничат сразу в нескольких СНТ Ростова

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В нескольких СНТ Ростова водоснабжение ограничат более, чем на сутки. Воды не будет с 22.00 11 сентября до 06.00 13 сентября.
Запастись водой придется жителям СНТ «Мичуринец», «Колос», «Росинка», «Дружба», «Красный Аксай», «Инициативный», «Труд», «Виноградарь», «Ростсельмашевец», «Гамма-Труд», «Жемчужина», «Урожай», «Салют», «Луч», «Вираж», «Импульс», «Восход», «Геолог», «Звезда», «Братство», «Факел», «Маяк», «Изумруд». Также воды не будет в хуторе Ленинаван и в поселке Водопадный.
«Причина — переподключение вновь построенного участка водовода по объекту „Строительство мостового перехода через Ростовское море“», — заключили в водоканале.
Ранее сообщалось, что жители центра Ростова останутся без воды на сутки 12 сентября.