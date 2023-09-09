rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Ростове в нескольких СНТ почти двое суток не будет воды

Водоснабжение больше, чем на сутки ограничат сразу в нескольких СНТ Ростова

9 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Ростове в нескольких СНТ почти двое суток не будет воды

Тысячи жителей Ростова останутся без водоснабжения с 11 по 13 сентября

В Ростове в нескольких СНТ почти двое суток не будет воды, сообщили в водоканале.

В нескольких СНТ Ростова водоснабжение ограничат более, чем на сутки. Воды не будет с 22.00 11 сентября до 06.00 13 сентября.

Запастись водой придется жителям СНТ «Мичуринец», «Колос», «Росинка», «Дружба», «Красный Аксай», «Инициативный», «Труд», «Виноградарь», «Ростсельмашевец», «Гамма-Труд», «Жемчужина», «Урожай», «Салют», «Луч», «Вираж», «Импульс», «Восход», «Геолог», «Звезда», «Братство», «Факел», «Маяк», «Изумруд». Также воды не будет в хуторе Ленинаван и в поселке Водопадный.

«Экономия в Ростове»: на Северном почти целый день текла холодная вода по улице
Узнать подробнее

«Причина — переподключение вновь построенного участка водовода по объекту „Строительство мостового перехода через Ростовское море“», — заключили в водоканале.

Ранее сообщалось, что жители центра Ростова останутся без воды на сутки 12 сентября.

Читайте также:
В Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай»«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворыЖители центра Ростова останутся без воды на сутки 12 сентября
#Происшествия#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовводоканал#Отключение воды в Ростове#ЖКХ в Ростове
Подпишитесь
«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской области
Сегодня, 08:53
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября
Сегодня, 02:14
Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов
Сегодня, 02:37
Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября
Сегодня, 03:05
Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
Сегодня, 05:49
В Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту
Сегодня, 06:19