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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Врач рассказал, можно ли в Ростове заразиться болезнью легионеров, и чем она опасна

Врач рассказал, можно ли в Ростове заразиться «болезнью легионеров», и чем она опасна

9 сентября 2023, 14:04
Фото: Mitchell Helle-Morrissey/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Врач рассказал, можно ли в Ростове заразиться болезнью легионеров, и чем она опасна
В сети появилась информация о том, что в Польше обнаружили вспышку легионеллеза с рядом смертельных случаев. Корреспондент RostovGazeta посетил поликлинику в Ростове и выяснил у докторов, чем опасна «болезнь легионеров» и стоит ли опасаться заражения в донском крае.

Колонии бактерий

Ростовские медики сообщают, что легионеллез — это сравнительное молодое заболевание. Впервые его диагностировали в 1976 году. Тогда, на съезде Американского легиона в Филадельфии несколько десятков человек заболели пневмонией. Из них 10% умерли от этой болезни.

В исследованиях выяснилось, что заболевание вызвала известная ранее бактерия, которая жила в обычных водоемах. Однако в водоемах, по словам врачей, бактерия была не столь опасна, какой становилась в аэрозолях замкнутых систем.

Доктора подчеркивают, что в 99% случаев заражение происходит при вдыхании зараженных легионеллой паров воздуха с мелкодисперсной водой.

Это возможно при работе в замкнутом помещении систем кондиционирования и водонагревания, в бассейнах и джакузи. Когда нарушаются правила очистки и обеззараживания воды, легионелла, развиваясь, образует колонии. Тогда и появляется угроза заражения.

«Речь идет именно о колониях, поскольку единичные бактерии не вызовут заболевание. С ними справится иммунитет», — объясняет доктор.

Спикер подчеркивает, что при общении людей легионеллез не передается.

«Речь идет именно о колониях, поскольку мало бактерий не вызовут заболевание. С ними справится иммунитет», — объясняет доктор.«Речь идет именно о колониях, поскольку мало бактерий не вызовут заболевание. С ними справится иммунитет», — объясняет доктор.
«Речь идет именно о колониях, поскольку мало бактерий не вызовут заболевание. С ними справится иммунитет», — объясняет доктор.
Фото: 1MI
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Симптомы заражения легионеллой

«Если после посещения комплекса с кондиционированием или увлажнением воздуха у человека в течение нескольких дней появляется высокая температура, гнойная мокрота, кровохарканье, это сразу наводит докторов на мысль, что в легких поселилась не обычная бактерия, а легионелла», — отмечает врач.

Собеседник добавляет, что в тяжелых случаях заболевания может поражаться центральная нервная и сердечно-сосудистая система, почки. Лечить такое состояние, по словам врачей, нелегко — легионелла устойчива к антибиотикам. Поэтому схему лечения должен назначать только врач.

Помимо тяжелой формы пневмонии, по словам медиков, легионелла может вызывать и гриппоподобное состояние. В этом случае симптомами болезни будет лихорадка, головная боль, воспаление верхних дыхательных путей. В легкие болезнь не опустится.

«Такие люди, как правило, не обращаются к врачу, а выздоравливают сами», — говорит врач.

Помимо тяжелой формы пневмонии, по словам медиков, легионелла может вызывать и гриппоподобное состояние.Помимо тяжелой формы пневмонии, по словам медиков, легионелла может вызывать и гриппоподобное состояние.
Помимо тяжелой формы пневмонии, по словам медиков, легионелла может вызывать и гриппоподобное состояние.
Фото: 1MI
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Болезнь легионеров в Ростове

Доктор рассказывает, что за 40 лет работы в ростовском здравоохранении, не припомнит, чтобы в донском крае кто-то заболел легионеллезом.

«Хотя заболевшие пациенты к нам попадали. Это были привозные случаи из стран, где всегда работает климатическая техника. Там люди болеют регулярно», — делится информацией доктор.

Врач добавляет, что в Ростовской области заболевание легионеллезом может возникнуть только в одном случае. Если за искусственными водоемами, за системами вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха перестанут следить должным образом. А именно — регулярно очищать и обеззараживать.

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