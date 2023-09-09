Врач рассказал, можно ли в Ростове заразиться «болезнью легионеров», и чем она опасна

В сети появилась информация о том, что в Польше обнаружили вспышку легионеллеза с рядом смертельных случаев. Корреспондент RostovGazeta посетил поликлинику в Ростове и выяснил у докторов, чем опасна «болезнь легионеров» и стоит ли опасаться заражения в донском крае.

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