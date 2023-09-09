Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации

Путь на фронт был для Канэко непростым. К тому же японец абсолютно не знает русского языка. Сначала он вылетел из родной Осаки в Москву. Оттуда на поезде он поехал в Ростов. Там его встретил знакомый. Им оказался россиянин — бывший военнослужащий. На него Канэко вышел благодаря своему репетитору русского языка в Японии. Мужчина помог ему добраться из Ростова в Донецк, сообщает Telegram-канал «Наша страна».