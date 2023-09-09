rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации

Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации

9 сентября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации
Японец Канэко прибыл из Осаки в Ростов, а затем в Донецк, чтобы принять участие в спецоперации, пишут Telegram-каналы.

Японец Канэко приехал в Россию, чтобы участвовать в спецоперации в составе интернациональной бригады. Боец уже имеет боевой опыт, который он получил за границей.

В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации
Узнать подробнее

Путь на фронт был для Канэко непростым. К тому же японец абсолютно не знает русского языка. Сначала он вылетел из родной Осаки в Москву. Оттуда на поезде он поехал в Ростов. Там его встретил знакомый. Им оказался россиянин — бывший военнослужащий. На него Канэко вышел благодаря своему репетитору русского языка в Японии. Мужчина помог ему добраться из Ростова в Донецк, сообщает Telegram-канал «Наша страна».

Ранее сообщалось, что за ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев.

Читайте также:
Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в РостовеВ Минобороны заявили о террористической атаке в Ростове после падения БПЛА 7 сентябряЗа ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев
#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Украина#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Донецк ДНР#Ростов
Подпишитесь
«Цифра не сошлась»: как проходит голосование в Ростовской области
Сегодня, 08:53
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября
Сегодня, 02:14
Ростовчанка заявила о проблеме попасть на работу из-за переполненных автобусов
Сегодня, 02:37
Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область с 14 сентября
Сегодня, 03:05
Генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
Сегодня, 05:49
В Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту
Сегодня, 06:19