Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Японец Канэко приехал в Россию, чтобы участвовать в спецоперации в составе интернациональной бригады. Боец уже имеет боевой опыт, который он получил за границей.
Путь на фронт был для Канэко непростым. К тому же японец абсолютно не знает русского языка. Сначала он вылетел из родной Осаки в Москву. Оттуда на поезде он поехал в Ростов. Там его встретил знакомый. Им оказался россиянин — бывший военнослужащий. На него Канэко вышел благодаря своему репетитору русского языка в Японии. Мужчина помог ему добраться из Ростова в Донецк, сообщает Telegram-канал «Наша страна».
Ранее сообщалось, что за ударами БПЛА по Ростову может стоять визит госсекретаря Блинкена в Киев.