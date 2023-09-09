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Published Сегодня, 07:36

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Из-за аварии на сетях электричества частично нет на Западном в Ростове

Западный в Ростове остался без света. Рассказываем, когда дадут электричество

9 сентября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Из-за аварии на сетях электричества частично нет на Западном в Ростове

Тысячи жителей Западного остались без света из-за аварии утром 9 сентября

Из-за аварии на сетях электричества частично нет в Железнодорожном и Советском районах Ростова, заявили в «Донэнерго».

Электричество частично пропало в Ростове в Железнодорожном и Советском районах города. Свет в домах ростовчан пропал около 10.00 мск. На улицах не работают светофоры, из-за чего движение машин на Западном затруднено.

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В «Донэнерго» корреспонденту RostovGazeta заявили, что причиной отключения света стала авария в Железнодорожном районе Ростова. На ее устранение уйдет, минимум, три часа. Как только неполадки исправят, электричество вернется в дома горожан.

Ранее сообщалось, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября.

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