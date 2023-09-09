Западный в Ростове остался без света. Рассказываем, когда дадут электричество

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Электричество частично пропало в Ростове в Железнодорожном и Советском районах города. Свет в домах ростовчан пропал около 10.00 мск. На улицах не работают светофоры, из-за чего движение машин на Западном затруднено.
В «Донэнерго» корреспонденту RostovGazeta заявили, что причиной отключения света стала авария в Железнодорожном районе Ростова. На ее устранение уйдет, минимум, три часа. Как только неполадки исправят, электричество вернется в дома горожан.
Ранее сообщалось, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября.