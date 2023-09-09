Жители центра Ростова останутся без воды на сутки 12 сентября

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В центре Ростова на сутки ограничат водоснабжение. Запастись водой придется 12 сентября с 08.30. Восстановят водоснабжение лишь 13 сентября к 08.00.
Ограничение коснется домов в границах переулка Доломановского, 17-й улицы, 20-й улицы, переулка Скрыпника и улицы Текучева.
В ростовском водоканале отключение водоснабжения объяснили переподключением водопроводной сети по переулку Доломановскому.
Ранее сообщалось, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября.