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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Отключение водоснабжения планируется на ряде улиц Ленинского района 12 сентября

Жители центра Ростова останутся без воды на сутки 12 сентября

9 сентября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Отключение водоснабжения планируется на ряде улиц Ленинского района 12 сентября
Отключение водоснабжения планируется на ряде улиц Ленинского района 12 сентября, сообщили в ростовском водоканале.

В центре Ростова на сутки ограничат водоснабжение. Запастись водой придется 12 сентября с 08.30. Восстановят водоснабжение лишь 13 сентября к 08.00.

Ограничение коснется домов в границах переулка Доломановского, 17-й улицы, 20-й улицы, переулка Скрыпника и улицы Текучева.

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В ростовском водоканале отключение водоснабжения объяснили переподключением водопроводной сети по переулку Доломановскому.

Ранее сообщалось, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 сентября.

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