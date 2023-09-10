Александр Ищенко: Выбор жителей Ростовской области был осознанным

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
На своем избирательном участке в поселке Рассвет Аксайского района вместе с избирателями проголосовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он охарактеризовал выборы нового состава донского парламента как очень важные для жителей региона. Законодательное Собрание, являясь ключевым органом власти, отвечает за принятие бюджета, и нормативно устанавливает важнейшие нормы и правила жизни в Ростовской области, уточнил Александр Ищенко.
«Очень важно, чтобы выбор жителей Ростовской области был сегодня осознанным, с пониманием важности будущего развития региона, перспектив донской экономики, социальной сферы. И в принципе выборы сегодняшнего дня — это своеобразное подтверждения единения жителей всей России, и Ростовской области в частности, перед лицом внешнего давления, внешних вызовов. Очень важно, чтобы мы были сегодня вместе», — отметил председатель парламента Дона.
Александр Ищенко добавил, что для депутатов Законодательного Собрания нового созыва уже подготовлен масштабный задел будущей работы, основанный на наказах и предложениях избирателей. По его мнению, вектор деятельности нового созыва будет тесно связан с социальной политикой, поддержкой образования и молодого поколения.
«Уверен, что одним из первых законов, который будет рассмотрен, — это будет закон о молодых специалистах. Мы прекрасно понимаем, что сегодня без новых инструментов поддержки нашей талантливой молодежи, мы вряд ли можем рассчитывать на формирование нового поколения учителей, врачей, социальных работников, библиотекарей. Это очень важные профессии, и сегодня ощущается острая нехватка специалистов в этих сферах», — рассказал Александр Ищенко.
Напомним, голосование в Ростовской области завершается 10 сентября. Избирательные участки будут работать до 20.00 часов, после чего начнется подсчет голосов. В настоящем, шестом созыве облапарламента, избранном в 2018 году, работали представители сразу шести партий, парламентское большинство было у «Единой России».