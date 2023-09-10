Александр Ищенко: Выбор жителей Ростовской области был осознанным

«Уверен, что одним из первых законов, который будет рассмотрен, — это будет закон о молодых специалистах. Мы прекрасно понимаем, что сегодня без новых инструментов поддержки нашей талантливой молодежи, мы вряд ли можем рассчитывать на формирование нового поколения учителей, врачей, социальных работников, библиотекарей. Это очень важные профессии, и сегодня ощущается острая нехватка специалистов в этих сферах», — рассказал Александр Ищенко.