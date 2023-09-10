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Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя

Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя

10 сентября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя
В Ростовской области огласили приговор жителю Кулешовки, который избил своего знакомого до смерти, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В Ростовской области жителя Кулешовки осудили за смертельное избиение знакомого.

Следствие и суд установили, что в мае 2023 года подозреваемый находился на строительном объекте в родном селе. Мужчина был под действием алкоголя, когда начался конфликт с его знакомым. Ссора быстро переросла в драку, и обвиняемый буквально забил жертву, нанося удары по его голове и туловищу руками и ногами. В итоге от полученных травм жертва скончалась.

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В ходе расследования подозреваемый полностью признал свою вину, его заключили под стражу. По предварительной информации, ранее фигурант уголовного дела привлекался к ответственности за грабеж.

Суд определил, что нападавший проведет в колонии строгого режима восемь лет, приговор пока не обрел законную силу.

Ранее житель Таганрога умер после удара спортсмена.

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