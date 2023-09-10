Дончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголя

Следствие и суд установили, что в мае 2023 года подозреваемый находился на строительном объекте в родном селе. Мужчина был под действием алкоголя, когда начался конфликт с его знакомым. Ссора быстро переросла в драку, и обвиняемый буквально забил жертву, нанося удары по его голове и туловищу руками и ногами. В итоге от полученных травм жертва скончалась.